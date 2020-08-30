İlçe esnafıyla görüşen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dükkanların temizliğini yapan vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, talepleri dinledi.

Pakdemirli ziyareti sırasında afetzedelere her türlü desteğin verileceğini, kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirtti.

Selde fındığı zarar gören 65 yaşındaki Fatma Kuşluhan ile bir süre görüşen Pakdemirli, "Ne kadar zararın varsa karşılayacağız, söz veriyorum. 100 ocağın kadar fındığını vereceğiz." dedi.

İlçede hasarlı ve riskli yapıların yıkımı devam ediyor, vatandaşlar ekiplerin yardımıyla evlerini boşaltmayı sürdürüyor.