Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 18:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Karabük'te fabrika yangını
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin hemen müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen iki çalışan hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler Mahallesi Bulak yolu üzerindeki otomobil yedek parça üreten fabrikada akşam saatlerinde alevler yükseldi.
Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısmen kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen iki çalışan da hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
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