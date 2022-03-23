Toplu ulaşım aracı olarak kullanılan minibüsle seyahat eden 23 yaşındaki nişanlı kadın Rabia Özmen, içinde yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın ve döviz bulunan çantasını, araçta oturduğu koltukta unuttu.

Çantasının yanında olmadığını daha sonra fark eden Özmen, en son bulunduğu minibüste unutma ihtimalini göz önünde bulundurarak belediye yetkililerine durumu haber verdi.

Çantanın içinde 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve döviz vardı

Bunun üzerine çalışma başlatan belediyeye bağlı izleme merkezi, minibüsün içindeki kameraları tek tek inceleyerek çantanın minibüste düşürüldüğü anı tespit etti.

Ekiplerce minibüsten alınan çanta, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç tarafından sahibine teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

Çantasının bulunmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özmen'in, nişanlı olduğu ve çantasında, 4 bilezik, 1 kolye, 2 küpe, 1 altın yüzük, altın bileklik, 420 Kanada doları ve 100 euro olduğu öğrenildi.