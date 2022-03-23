Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 18:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sakarya'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üst araması, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 645 gram uyuşturucu ile 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu Narkotik
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