Sakarya'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst araması, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 645 gram uyuşturucu ile 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.