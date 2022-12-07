Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü
[Fotograf: AA]
Karabük-Safranbolu yolunda sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İl merkezini ilçeye bağlayan Kanyon Köprü mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bölgede, sürücüler dikkatle ilerledi.
Polis ekipleri sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Etiketler: Karabük Hava Durumu
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