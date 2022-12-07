Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde Akkoyunlu Hacı Ferahşad Bey tarafından 1517 yılında yaptırılan ve Osmanlı mimarisinin tek kubbeli örneklerinden olan cami ve bahçesindeki 5 bölümlü medresede, nisan 2021'de restorasyon çalışması başlatıldı.

Ferahşad Bey Camisi'nde medreseler ve hazireyi içine alan geniş çaplı restorasyon kapsamında, minare güçlendirme, sac çatı sökümü, kurşun izabesi, beden duvarlarında enjeksiyon yapılması gibi çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalar sırasında avluda bulunan ve kaybolmaya yüz tutmuş 5 bölümlü medrese ile tescilli mezarlıklar ile bir türbe gün yüzüne çıkarıldı.

Restorasyonun ardından tekrar ziyarete açılan camide öğle namazı kılındı.

[Fotoğraf: AA]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 1517 yılında yapılan tarihi Akkoyunlu Ferahşad Bey Camisi'ni yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Beldenin Akkoyunlular için önemli yerleşim yerlerinden biri olduğuna işaret eden Epcim, "Bu önemli beldedeki tarihi camiyi Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün çok özel desteğiyle restore etmiş olduk. Bu mutluluğu tüm Gökçeredelilerle paylaştık. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milletvekilimiz Fetani Battal'a değerli esere verdikleri önem için çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal da ecdadın bıraktığı eseri restore edip yeniden ibadete açmanın, onarımı yapılan medreselerin derinliğini, ruhunu hissetmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Afrika'dan Avrupa'ya geniş bir coğrafyada ecdat yadigarı tarihi yapıları ihya ettiğini belirten Battal, "Devletimiz tüm İslam coğrafyasında bu eserleri restore etmek, hayata geçirmek gibi büyük bir mücadele veriyor. Bayburt olarak biz de Ulu Cami'mizle kalemizle Akkoyunlu Ferahşad Bey Camisi ve medresemizle bu hizmetleri almaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Vakıflar Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Beldemiz ve ailemiz adına mutlu bir gün"

Akkoyunlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Akkoyunlu ise Akkoyunluların gittikleri her yerde cami, medrese, han, hamam, bedesten gibi yapılar inşa ederek yaşadıkları bölgenin manevi iklimine katkı sağladığını söyledi.

Beldedeki caminin 1517 yılında Ferahşad Bey tarafından inşa edildiğini anlatan Akkoyunlu, şunları kaydetti:

"Beldemiz ve ailemiz adına mutlu bir gün. 1517 yılında dedem Ferahşad Bey tarafından inşa edilen cami, medrese ve beraberindeki külliyenin restorasyonu tamamlandı ve ibadete açtık. Şükürler olsun, devletimiz var olsun. Dedem Ferahşad Bey tarafından cami ve buradaki medreseler inşa edilmiş. Yine beraberinde hamam ve aşhane külliyeye dahil olmak üzere bu yerler mevcut. Buranın restorasyonu yapıldı ve ibadete açıldı. Mutluyuz, gururluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."