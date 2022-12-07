Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 300 kilo bozuk gıda maddesi imha edildi
Diyarbakır'da yapılan denetimlerde tespit edilen ve tüketilmesi uygun olmayan yaklaşık 300 kilogram gıda imha edildi.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol ekipleri, Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan iş yerlerini denetledi.
Denetimlerde, kokmuş ve tüketilmeyecek durumda olan yaklaşık 300 kilogram çeşitli gıda maddesine el koyan ekipler, topladığı ürünleri de imha etti.
Mevzuat dışında hareket ederek gıda satışı yapan iş yerleri hakkında cezai işlem uyguladı.
Etiketler: Diyarbakır
Son Haberler
- 14:24
- 14:18
- 14:20
- 14:11
- 13:57
Sıradaki Haber
Noterliklerdeki yeni uygulamalar birçok işlem kolaylığı sağlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz