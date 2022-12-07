Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol ekipleri, Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan iş yerlerini denetledi.

Denetimlerde, kokmuş ve tüketilmeyecek durumda olan yaklaşık 300 kilogram çeşitli gıda maddesine el koyan ekipler, topladığı ürünleri de imha etti.

Mevzuat dışında hareket ederek gıda satışı yapan iş yerleri hakkında cezai işlem uyguladı.