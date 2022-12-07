Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 11:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Maltepe'de motosikletli kurye İETT otobüsüne çarptı
[Fotograf: DHA]
Maltepe'de motosikletli kurye, İETT otobüsüne çarptı. Kuryenin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Başıbüyük Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde kurye, motosikletin hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen İETT otobüsüne çarptı.
Kurye düştü. İhbar üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kuryeyi ambulansla hastaneye kaldırdı.
İETT otobüsünün ön camının kırıldığı kazada yolcular yara almadan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası İETT
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