Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te yeni tip (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sipahiler köyünde bazı kişilerin COVID-19 testi pozitif çıktı.
Karabük İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Sipahiler köyünün bugünden itibaren 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.
Köye giriş ve çıkışların kapatılması, tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınması kararlaştırıldı.
Etiketler: Koronavirüs
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