Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 13-16. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 72-76. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

O-4 Anadolu Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları 73-92. kilometreleri üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönünde trafiğe kapatılacak. Trafik akışı, Kandıra Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yoluna yönlendirilerek ve TEM Otoyolu Kandıra Kavşağı'ndan otoyola giriş yapılamayacak.

Ankara-Kırıkkale yolunda çalışma

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki Çaykur Köprülü Kavşağı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle her iki yönde yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.

Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 47-57. kilometrelerindeki yol çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerinde Maden şehir geçişindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 9-10. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23-33. kilometrelerindeki (Çatalzeytin mevki) köprü malzemesi nakli nedeniyle güzergah kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor.