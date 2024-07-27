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Türkiye
AA 27.07.2024 09:00

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında son durum
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Denizli-Tavas-Muğla yolunun 60-61. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla 14.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kırklareli-Dereköy yolunun 0-3. kilometrelerindeki yol yapım ve onarım, Söğüt-Korkuteli yolunun 2-6. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 20-25. kilometrelerindeki yol yapım, Havza-Merzifon-Osmancık yolunun 56-58. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Bingöl-Solhan yolunun 35-38. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yol yapım çalışması nedeniyle bu bölgelerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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