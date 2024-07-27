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Türkiye
TRT Haber 27.07.2024 07:05

Beren Su'nun hayatını kaybettiği asansör kazasına soruşturma

Ankara'da asansörde mahsur kalan 13 yaşındaki Beren Su Bolat, itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Beren'in ölümünde itfaiye personelinin ihmaline ilişkin soruşturma başlatıldı.

Beren Su'nun hayatını kaybettiği asansör kazasına soruşturma

Sincan, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir binada 13 yaşındaki Beren Su Bolat asansörde mahsur kaldı.

Bereni kurtarmak için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşen Beren hayatını kaybetti.

İtfaiyenin olaya müdahale ederken bir personelin elinde kahve termosunun yer aldığı fotoğraf kazada ihmalleri akıllara getirdi.

Beren Su'nun hayatını kaybettiği asansör kazasına soruşturma

Büyükşehir'den açıklama

Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi kaza ile ilgili açıklama yaptı.

Beren'in hayatını kaybetmesine ilişkin, olaya müdahale eden itfaiye personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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