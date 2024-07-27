Beren Su'nun hayatını kaybettiği asansör kazasına soruşturma

Sincan, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir binada 13 yaşındaki Beren Su Bolat asansörde mahsur kaldı.

Bereni kurtarmak için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşen Beren hayatını kaybetti.

İtfaiyenin olaya müdahale ederken bir personelin elinde kahve termosunun yer aldığı fotoğraf kazada ihmalleri akıllara getirdi.

Büyükşehir'den açıklama

Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi kaza ile ilgili açıklama yaptı.

Beren'in hayatını kaybetmesine ilişkin, olaya müdahale eden itfaiye personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.