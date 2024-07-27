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Türkiye
AA 27.07.2024 06:26

Niğde'de tırda 87 kilogram esrar ele geçirildi

Niğde'de tıra düzenlenen operasyonda 86 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Niğde'de tırda 87 kilogram esrar ele geçirildi

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine belirlenen tıra operasyon düzenledi.

Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 23 pakette 86 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"Mücadelemiz kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir"

Niğde Valisi Cahit Çelik, sosyal medya hesabından "Kıymetli hemşehrilerim müsterih olsun ki ilimiz genelinde uyuşturucu ile mücadelemiz kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." notuyla operasyonun görüntülerini paylaştı.

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Niğde Uyuşturucu
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