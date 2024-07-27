İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Aralıklarla şiddetini arttırarak devam eden yağışın etkisiyle sürücüler, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin girişlerinde ve bağlantı yollarında yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde ise trafik akıcı seyrediyor.

İBB trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu 07.00 itibarıyla yüzde 31 olarak ölçüldü.

Sıcaklık 30 derece civarında seyredecek

İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah ve öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık ise 30 derece civarında seyredecek.