Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Başkale ilçesinde kapanan yolun açılması için çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, ilçelerin kırsal alanlarında olumsuz hava koşullarının sürdüğü aktarıldı.

Muş

Muş'ta İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmeşah Şentürk, gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar nedeniyle 50 köy yolunun ulaşıma kapandığını aktardı.

Kapalı yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Şentürk, vatandaşları soğuk havaya karşı uyardı.

Belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Malazgirt ilçesinde de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizlerken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Sivas

Sivas'ta İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilçelerden İmranlı'da 15, Yıldızeli'nde 12, Şarkışla'da 5, Ulaş'ta 1 ve Zara'da 1 olmak üzere 34 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 211 personel, 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon ve 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesiyle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

Erzurum

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok mahalle yolu, ekiplerin çabalarıyla ulaşıma açılırken, Erzurum'da halen 12 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ve kara yollarına ait çok sayıda greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesi destekli ekip, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma sürdürüyor.

Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Kars ve Ardahan'da da sabah saatlerinde etkili olan ve özellikle yollardaki sürücüler ile vatandaşlara zor anlar yaşatan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Her iki kentte de ekipler, yolların ulaşıma kapanmaması için sabah saatlerinden itibaren kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Ardahan'daki kar yağışı sebebiyle Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar dağı mevkinde, sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kaynak: AA