Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, İzmir, Muğla ve Aydın çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı, yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu illerde görülecek yağışla birlikte, rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, hortum, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA