Taraşçı Mahallesi'nde bulunan ve sulama amaçlı yapılan baraj, kış aylarında Küpe Dağı'na yağan metrelerle karın erimesiyle doluyor.

[Fotoğraf: AA]

Bir tarafta Küpe Dağı, bir tarafta yeşil ormanları ile çevrili baraj gölü etrafı, yürüyüş yolu ve mesire alanları ile çevrili olmasına rağmen yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kapalı.

[Fotoğraf: AA]