Haber Giriş: Kaynak: AA
Kar suları ile oluşan baraj gölü görsel şölen sunuyor
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Küpe Dağı'nın kar suları ile dolan baraj gölü görenleri büyülüyor.
Taraşçı Mahallesi'nde bulunan ve sulama amaçlı yapılan baraj, kış aylarında Küpe Dağı'na yağan metrelerle karın erimesiyle doluyor.
[Fotoğraf: AA]
Bir tarafta Küpe Dağı, bir tarafta yeşil ormanları ile çevrili baraj gölü etrafı, yürüyüş yolu ve mesire alanları ile çevrili olmasına rağmen yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kapalı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: küpe dağı Konya baraj gölüSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:24
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