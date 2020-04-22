Bir tarafta gevşetilen izolasyon politikaları, diğer yanda salgının "ikinci dalga" olarak tekrar geleceği yönünde yapılan uyarılar...

Dünya gündeminin merkezindeki koronavirüs salgını, bazı ülkeleri yeniden alarma geçirdi.

Almanya'da Merkel uyardı

Virüs taramalarının ve takibinin sıkı yapıldığı ülkelerden Almanya'da, enfeksiyon sayısında artış görüldü.

Başbakan Angela Merkel, tedbirlerin hızlı bir şekilde terk edilmesi halinde, İkinci bir enfeksiyon dalgası konusunda uyardı.

Singapur'da bin 500'e yakın yeni vaka

Singapur, salgına karşı erken tedbir alan ülkelerin başında geliyor. Ancak ada ülkesinde, son günlerde ülkede enfeksiyonlarda ani bir canlanma görüldü.

Bin 500'e yakın yeni vaka ortaya çıktı.

Japonya tedbirleri artırdı

Japonya ise başlangıçta virüsü kontrol altına alan ülkelerin başında geliyordu.

Ülke, vaka sayısının yükselmesiyle birlikte tekrar tedbirleri artırdı.

Virüsün menşei Çin'de son durum

Salgının başlangıç noktası olan Çin ise virüsü kontrol altına alan ilk ülke. Ancak Çin'in kuzeyi, vaka artışları ile yeniden gündemde.

Çinli uzmanlar, ülkede ve dünyada, kasım ayından itibaren 2'nci bir dalganın gerçekleşebileceğini belirtti.

Salgının yeni merkezi ABD

Washington Üniversitesi, ülkede 2'nci ve 3'üncü dalgaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Aşı bulunana kadar en az 1 yılık dilimde, can kaybının 100 bini geçebileceği belirtildi.

Hindistan'da normale "kademeli" dönüş

2'nci dalgayı yaşayan Hindistan ise mayıs sonunda izolasyonu kademeli olarak kaldırmayı planlıyor.

Indian Express gazetesindeki bir rapora göre, mayıs sonu ve haziran başında, 2'nci dalgada zirve noktasına ulaşılması bekleniyor.

Londra'daki Imperial College'da aşı çalışmaları yürüten enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Robin Shattock, "Havaların ısınmasıyla normal hayatlarımıza dönmemiz halinde vaka sayısı tekrar artacaktır" dedi.

Henüz bir aşının bulunmamış olması ve virüse karşı yaygın bir bağışıklığın gelişmemesi 2'nci dalga ihtimalini güçlendiriyor.