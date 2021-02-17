Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kar sonrası balık fiyatları yükseldi
[Fotoğraf: DHA]
Yurt genelinde kar yağışı ve fırtına etkili oluyor. Balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları da artışa geçti. Hamsi ve istavritin kilosu 40 liraya yükseldi.
Bursa’da son bir haftadır etkili olan fırtına ve kar yağışı balık fiyatlarını etkiledi.
Çok sayıda balıkçı denize açılamadı. Bu da balık fiyatlarına yansıdı.
[Fotoğraf: DHA]
Balıkçılar, az balık nedeniyle talebi karşılayamazken, Gemlik ilçesinde kurulan balık pazarındaki tezgahlarda hamsi ve istavrit 40, levrek ve çipura 50, yerli palamut ise 30 liradan satışa sunuldu.
Etiketler: Kar Yağışı Fırtına Balıkçılık
Son Haberler
- 16:47
- 16:34
- 16:45
- 16:42
- 16:49
Sıradaki Haber
Muğla'da kumar oynanan evdeki 18 kişiye ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz