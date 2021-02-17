Bursa’da son bir haftadır etkili olan fırtına ve kar yağışı balık fiyatlarını etkiledi.

Çok sayıda balıkçı denize açılamadı. Bu da balık fiyatlarına yansıdı.

[Fotoğraf: DHA]

Balıkçılar, az balık nedeniyle talebi karşılayamazken, Gemlik ilçesinde kurulan balık pazarındaki tezgahlarda hamsi ve istavrit 40, levrek ve çipura 50, yerli palamut ise 30 liradan satışa sunuldu.