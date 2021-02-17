Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kumar oynanan evdeki 18 kişiye ceza kesildi
Muğla'nın Ula ilçesinde, kumar oynayan ve COVID-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 56 bin 448 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızılyaka Mahallesi'nde günübirlik kiralanan bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese yapılan operasyonda, 17 kişi ve ev sahibi yakalandı.
Kumar oynadıkları ve COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 18 kişiye 56 bin 448 lira ceza kesildi.
Ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı
Ev sahibi hakkında ayrıca "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 16:47
- 16:34
- 16:45
- 16:42
- 16:49
Sıradaki Haber
Batman'da terör operasyonu: 5 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz