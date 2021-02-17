Merkez Selçuklu ilçesi Kestel mevkiinde, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan araçların olduğu ihbarını alan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri harekete geçti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu ve Kadınhanı belediyelerinin de desteğiyle açılan yoldan bölgeye intikal eden arama kurtarma ekipleri, araçlarında mahsur kalan 14 kişiyi kurtardı.

Bölgeden tahliye edilen ve çoğunluğu bir rüzgar paneli şantiyesinde çalıştığı öğrenilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.