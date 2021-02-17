Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ağıl çöktü, 700 koyunu jandarma kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Kangal ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle çatısı çöken ağıldaki 700 koyun, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kangal ilçesi Mancılık köyü Kırkpınar mezrasında bulunan ağıl, yoğun kar yağışı sebebiyle çöktü.
Hayvancılıkla uğraşan Metin Polat, durumu, İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine mezraya giden Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanları ağıldan çıkardı.
Etiketler: Kar Yağışı
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