İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16 Şubat’ta “Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan Operasyonu” başlatıldı.

Operasyon kapsamında Hasankeyf ilçesinin Güneşli Köyü kırsalında tespit edilen 2 mağarada arama yapıldı.

Aramada, patlayıcı madde yapımında kullanılan 38 kilogram amonyum nitrat, 100 gram TNT tozu, elektronik devre elemanları, alıcı düzeneği, 70 metre çeşitli cins ve ebatta kablo, 33 kablo bağlantısı yapılmış batarya bloğu, 48 pil, keskin nişancı tüfeği dürbünü, 2 akü, 2 tüp, 8 takım terörist kıyafeti, 5 bot, 10 battaniye, sırt çantası, giyim ve donatım malzemesi, 200 kilogram muhtelif yaşam malzemesi, sığınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi, 16 örgütsel içerikli kitap, dergi ve CD ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.