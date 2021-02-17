Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 38 eve karantina kararı
Adıyaman'da artan koronavirüs vakaları üzerine 38 evde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak.
Kent merkezinde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 38 evde karantina uygulanmasına başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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