Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 13, 14 ve 15 Şubat'ta ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetim yapıldı.

3 gün süreyle ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik yapılan denetimlerde, 49 bin 183 araç denetlendi, 124 aracın zorunluluk kapsamında olduğu halde kış lastiği kullanmadığı veya uygun olmayan lastikle seyahat ettiği belirlendi, 268 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde, 13 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 2 bin 677 trafik kural ihlali tespit edilip işlem yapıldı.

Türkiye'de şehirlerarası karayollarında yolcu veya eşya taşımada kullanılan taşıtlarda, 1 Aralık 2020-1 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.