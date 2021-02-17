Antakya Küçük Sanayi Sitesi 5. Cadde'deki bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Hatay'da Yeni Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale sürüyor. pic.twitter.com/vqsDIrVeWa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 17, 2021

Alevler kısa sürede büyüyerek, yandaki mobilya atölyesine de sıçradı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, fabrikada hasar oluştu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Soğutma çalışması başlatılan fabrikanın içindeki bir pikap da yangında zarar gördü.

Öte yandan, polis ekipleri de fabrika çevresinde önlem aldı.

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.