Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA-AA
Hatay'da fabrika yangını: Gökyüzünü duman kapladı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hatay'da Yeni Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar oluştu.
Antakya Küçük Sanayi Sitesi 5. Cadde'deki bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Hatay'da Yeni Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale sürüyor. pic.twitter.com/vqsDIrVeWa— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 17, 2021
Alevler kısa sürede büyüyerek, yandaki mobilya atölyesine de sıçradı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, fabrikada hasar oluştu.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Soğutma çalışması başlatılan fabrikanın içindeki bir pikap da yangında zarar gördü.
Öte yandan, polis ekipleri de fabrika çevresinde önlem aldı.
Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.
Sıradaki Haber
Yokuşta kayan otomobildeki çocuğun mucize kurtuluşu kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz