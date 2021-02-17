Kent genelinde gece boyu süren kar yağışının yanı sıra şiddetli rüzgar, soba zehirlenmelerine neden oldu. Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde Resmigül P. ile Hasan Can E.’den haber alamayan yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Eve gelenler, 2 kişiyi baygın buldu. Zehirlendiği belirlenen 2 kişi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri ve sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Eşmekaya, Altınkaya, Taşpınar beldeleri ile kent merkezinde 7’si çocuk 15 kişi, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi. Evlerinde rahatsızlananlardan bazıları, kendi araçlarıyla bazıları ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

