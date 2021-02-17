Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Denizli'de lodos caminin külahını yerinden söktü
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar yıkıldı, bir caminin de külahı askıda kaldı.
Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar köklerinden söküldü, bir otelin bahçe duvarı yıkıldı, elektrik hatları hasar gördü.
Pamukkale Mahallesi'nde de mahalle camisinin minaresinin külah bölümü sökülerek asılı kaldı.
[Fotoğraf: DHA]
Mahallenin çevresine güvenlik şeridi çekildi.
Bahçe duvarı yıkılan otelin sahibi Şenel Demirbaş da sabaha karşı rüzgarın etkisiyle duvarın gürültüyle yıkıldığını, deprem olduğunu sandıklarını söyledi.
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