Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar köklerinden söküldü, bir otelin bahçe duvarı yıkıldı, elektrik hatları hasar gördü.

Pamukkale Mahallesi'nde de mahalle camisinin minaresinin külah bölümü sökülerek asılı kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Mahallenin çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Bahçe duvarı yıkılan otelin sahibi Şenel Demirbaş da sabaha karşı rüzgarın etkisiyle duvarın gürültüyle yıkıldığını, deprem olduğunu sandıklarını söyledi.