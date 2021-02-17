Bursa'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Bursa-İzmir yolunda trafik kazaları meydana geldi.

Çok sayıda ağır tonajlı aracın seyrettiği yolda yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda ekipler tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.