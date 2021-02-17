Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa-İzmir kara yolunda trafik durma noktasına geldi
[Fotoğraf: İHA]
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşanan kazalar sonrası Bursa-İzmir kara yolunda ulaşım güçlükle sürdürülüyor. Zaman zaman trafiğin tamamen durduğu yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Bursa'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Bursa-İzmir yolunda trafik kazaları meydana geldi.
Çok sayıda ağır tonajlı aracın seyrettiği yolda yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda ekipler tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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