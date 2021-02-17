Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kar altındaki Horma Kanyonu dronla görüntülendi
Kastamonu'da 3 kilometrelik ahşap platformdan geçilerek ulaşılan Horma Kanyonu, beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe büründü.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, kar yağışının ardından bembeyaz görüntüsüyle güzel manzaralar sunuyor.
Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu, son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platform sayesinde bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilebilir hale getirildi.
Baharda yeşilin, sonbaharda sarı ve kırmızının tonlarıyla ziyaretçilerini cezbeden kanyon, şimdi de beyaza büründü.
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