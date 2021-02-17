Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, kar yağışının ardından bembeyaz görüntüsüyle güzel manzaralar sunuyor.

Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu, son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platform sayesinde bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilebilir hale getirildi.

Baharda yeşilin, sonbaharda sarı ve kırmızının tonlarıyla ziyaretçilerini cezbeden kanyon, şimdi de beyaza büründü.