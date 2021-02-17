Sabah saatlerinde babasının iş yerine gelen 10 yaşındaki Muhammed Emin Akan, bir süre sonra dışarı çıkarak tek başına karda oynamaya başladı.

TÜGVA Başakşehir İlçe Temsilciliği’nde görevli çalışanların yaptığı kardan adamdaki Türk bayrağının dolanarak, yarıya indiğini fark eden Muhammed Emin, bayrağı düzeltti. Ayrılmasından hemen sonra bayrağın rüzgarda yeniden dolandığını fark eden küçük çocuk geri dönerek bayrağı tekrar düzeltti ve oyununa devam etti.

Aradan geçen yaklaşık 5 dakikalık süre sonunda yeniden kardan adamın yanına gelen Muhammed Emin, bayrağı üçüncü defa düzeltip karda oynamaya devam etti.

Yaşanan tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“Çok gururlandım”

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntü sonrası konuşan babası Ömer Akan gururlandığını ifade ederek “Beni gerçekten çok gururlandırdı. Çünkü bu zamanda böyle dinine, vatanına, bayrağına sahip çıkan çocukları yetiştirmek kolay değil. Allah böyle kimselerin sayısını artırsın” dedi.

Oyununa ara vererek bayrağı üç defa düzelten Muhammed de “Bayrak bozulmuştu, yanına gittim bozuk görünce düzelttim” dedi.