Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 4 kişi tedaviye alındı
Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan İzzet K., uyandığında kendini kötü hissedince sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu.
Eş ve 2 çocukta da mide bulantısı şikayeti görülen 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen İzzet K., eşi Ayşe K. ile çocukları Mertcan ve Mesut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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