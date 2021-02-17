Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan İzzet K., uyandığında kendini kötü hissedince sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

Eş ve 2 çocukta da mide bulantısı şikayeti görülen 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen İzzet K., eşi Ayşe K. ile çocukları Mertcan ve Mesut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

