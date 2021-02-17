İstanbul'da hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da girdikleri evlerden yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 25 Ocak-12 Şubat arasında Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Beşiktaş, Şişli ve Küçükçekmece'de meydana gelen 19 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, 12 Şubat'ta çeşitli adreslere düzenlediği baskınla 4 şüpheliyi yakaladı.
500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çaldılar
Şüphelilerin, 19 ayrı hırsızlık olayında, yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çaldıkları belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Tuncay G.'nin 28, Yunus G.'nin 45, Serhat Y.'nin 34, Ahmet A.'nın ise 6 ayrı suçtan emniyette kaydının olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.