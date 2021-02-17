Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pülümür ilçesinde saat 13.02’de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 9,74 km kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Valilikten yapılan açıklamada, depremde şu ana kadar herhangi olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin deprem bölgesinde çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Etiketler: Deprem
Sıradaki Haber
14 ilde yoğun kar: 2 bin 795 yol ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz