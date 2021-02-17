Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pülümür ilçesinde saat 13.02’de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 9,74 km kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremde şu ana kadar herhangi olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin deprem bölgesinde çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

