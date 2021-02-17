Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Trabzon Avni Aker Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin açılmasının ardından stadyumun faaliyetinin sonlandığını ve şehir merkezinde kalan bu alana millet bahçesi yaptıklarını belirten Bulut, projenin ilk etabını tamamladıklarını kaydetti.

Kentte yeni bir yeşil alan oluşturulduğunu kaydeden Bulut, projede kütüphane, kafeterya, çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş yolları ile ihtiyaç duyulan bütün donatıların yer aldığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, her ilde en az bir millet bahçesi yapma projesinin başarıyla sürdüğünü belirten Bulut, "Trabzon'da da yeşil alan miktarını artıracak millet bahçemizle, vatandaşlarımızın rahat ve huzur içinde vakit geçirebilecekleri yeni bir alan oluşacak." dedi.

"Trabzonspor'un mazisi yaşatılacak"

Millet bahçesinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun bir tribününün de yer aldığını bildiren Bulut, "Hem nostalji tribünü hem de proje içerisinde yer alacak zaman tüneliyle Trabzonspor'un mazisi yaşatılacak." açıklamasını yaptı.

Şehir merkezlerine yapılan millet bahçelerinin deprem toplanma alanı, geçici barınma sahası ve koordinasyon merkezi gibi kullanılabileceğini dile getiren Bulut, Trabzon Avni Aker Millet Bahçesi'nde 960 ağaç, 30 bin 44 çalı ve 32 bin metrekarelik çim alan bulunduğunu kaydetti.