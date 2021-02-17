Bölgenin en sıcak tatil beldeleri arasında yer alan Küçükkuyu, kar yağışı ve fırtınanın ardından en soğuk geceyi geçirdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü beldede evlerin çatılarında buz sarkıtları oluşurken çok sayıda bitki buzlanmadan olumsuz etkilendi.

[Fotoğraf: AA]

Küçükkuyu'da yaşayan Gürsel Çatan, böyle bir soğuk hava akımına en son 1987 yılında şahit olduklarını söyledi.

Beldelerinin bölgenin en ılıman havaya sahip noktası olduğunu anlatan Çatan, "Dün gece hava sıcaklığı giderek düşmeye başlamıştı. Sabah kalktığımızda eksi 8 dereceyi gördük. Bu manzara karşısında çok şaşırdık. Küçükkuyu uzun yıllar sonra en soğuk gününü geçiriyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]