Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık çalışanları hem virüsle hem karla mücadele ediyor
Gezici aşı ekipleri, Ordu’nun Fatsa ilçesinde hastaneye gidemeyen yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların aşısını yapmak için karlı yolları aşıyor.
Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanları, aşı olmak için hastaneye gidemeyen vatandaşların evlerine kadar gidiyor.
Gezici aşı ekibi, Ordu’nun Fatsa ilçesinde zorlu kış şartlarına rağmen vatandaşlara aşıları ulaştırmaya devam ediyor.
[Fotoğraf. TRT Haber]
Yollar iş makineleriyle açılıyor
Karlı yolların Fatsa Belediyesi’ne ait iş makineleri yardımıyla açılması sonucunda ekipler evlere ulaşıyor.
Evlerinde aşılarını olan vatandaşlar ise, sağlık çalışanlarına verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyor.
Haber: Selim Gürcan Becioğlu
Kamera: Muhsin Yılmaz
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Sağlık Çalışanları
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