Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanları, aşı olmak için hastaneye gidemeyen vatandaşların evlerine kadar gidiyor.

Gezici aşı ekibi, Ordu’nun Fatsa ilçesinde zorlu kış şartlarına rağmen vatandaşlara aşıları ulaştırmaya devam ediyor.

[Fotoğraf. TRT Haber]

Yollar iş makineleriyle açılıyor

Karlı yolların Fatsa Belediyesi’ne ait iş makineleri yardımıyla açılması sonucunda ekipler evlere ulaşıyor.

Evlerinde aşılarını olan vatandaşlar ise, sağlık çalışanlarına verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyor.

Haber: Selim Gürcan Becioğlu

Kamera: Muhsin Yılmaz