Zonguldak'ta iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Merkez ve ilçelerde yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Merkez ve ilçelerde 165 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Araçlar yolda kaldı

Zonguldak'ın İstanbul ve Ankara kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Tır şoförleri zor anlar yaşadı.

Karla kaplı yolda ilerleyemeyen araçlar, kara yolları ekiplerinin çalışmasının ardından yollarına devam edebildi.

[Fotoğraf: DHA]

Bazı araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler kar yağışının durmasını bekledi.