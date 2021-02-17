Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zonguldak'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti. 165 köy yolu ulaşıma kapandı, araçlar yollarda kaldı.
Zonguldak'ta iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Merkez ve ilçelerde yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.
Merkez ve ilçelerde 165 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Araçlar yolda kaldı
Zonguldak'ın İstanbul ve Ankara kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Tır şoförleri zor anlar yaşadı.
Karla kaplı yolda ilerleyemeyen araçlar, kara yolları ekiplerinin çalışmasının ardından yollarına devam edebildi.
[Fotoğraf: DHA]
Bazı araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler kar yağışının durmasını bekledi.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu
Son Haberler
- 14:35
- 14:19
- 14:12
- 14:13
- 14:13
Sıradaki Haber
FETÖ üyeliğinden yargılanan 4 eski polise hapis cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz