Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.K, İ.Ç, H.G. ve avukatları katıldı. Sanık İ.G. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savıcısı, esas hakkındaki mütalaasında, M.K., İ.Ç., H.G. ve İ.G.'nin ByLock kullandığını ve haklarında FETÖ üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle irtibatlarının tespit edildiğini belirterek, 4 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, firari sanık F.A'nın ise dosyasının ayrılmasını istedi.

Suçlamaları kabul etmediler

Sanık M.K. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar İ.Ç. ve H.G. de FETÖ üyesi olmadıklarını savunarak beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan İ.Ç. ve İ.G'yi 8 yıl 9'ar ay, M.K. ve H.G'yi 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. İ.Ç'nin tutuklanmasına karar veren heyet, İ.G. hakkında da tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına, sanık F.A'nın ise dosyasının ayrılmasına hükmetti.