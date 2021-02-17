Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Müjdat Gezen ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katıldı. Duruşmaya gelemeyen Metin Akpınar'ı ise avukatları temsil etti.

Duruşmada, kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Müjdat Gezen, "Ben kronik rahatsızlık yaşıyorum. 11 aydır rahatsızım. 'Haddini bil' demek hakaret olsaydı Cumhurbaşkanı söylemezdi. Ayrıca sözlükte de bu kelime hakaret olarak geçmemektedir. 'Değerini bilmek' anlamına gelmektedir. Öncelikle beraatimi talep ederim. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiyorum." dedi.

Gezen'in avukatı Fuat Selvi, müvekkilinin söylediği sözde hakaret suçunun unsurlarının bulunmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Metin Akpınar'ın avukatı Ahmet Köksal Bayraktar, "Sözlerin tümü dikkate alındığında hakaret yoktur. Eleştiri vardır. Müvekkilimin beraatini istiyorum." diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Gökhan Arslanoğlu, sanıkların cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada, daha sonra Cumhuriyet Savcısı Gökhan Bakaner esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, sanıklar Gezen ve Akpınar'ın Uğur Dündar tarafından 21 Aralık 2018'de sunulan Halk Arenası programında sarf ettikleri sözlerle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle 1 yıl ikişer aydan 4 yıl sekizer aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Müjdat Gezen'in duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi.

Sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan "Halk Arenası" adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Gezen ve Akpınar hakkında haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararı, savcılığın kararıyla kaldırılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl ikişer aydan, 4 yıl sekizer aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.