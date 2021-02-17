Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzinsiz orkide toplayan 2 kişiye 160 bin lira ceza
Samsun'un Atakum ilçesinde doğadan izinsiz orkide toplayan 2 kişiye 160 bin 930 lira idari para cezası uygulandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde 2 kişinin doğadan izinsiz orkide (salep bitkisi) topladıkları ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. ve Y.U.'yu suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin topladıkları 13,5 kilogram orkide bitkisine el konulurken, haklarında tutulan tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Samsun Bölge Müdürlüğüne gönderildi.
E.K. ve Y.U.'ya Çevre Kanunu kapsamında biyoçeşitliliğe zarar verdikleri gerekçesiyle toplam 160 bin 930 lira idari para cezası kesildi.
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