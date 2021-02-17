İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla barajlardaki su miktarı yüzde 29,12 arttı.

Kar yağışının etkisi ilerleyen günlerde belli olacak

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 48,28 olarak ölçüldü. Kentte, 12 Şubat Cuma gününden bu yana yağan karın barajlar üzerindeki etkisi ilerleyen günlerde anlaşılacak.

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları ise şu şekilde:

Istrancalar'da yüzde 50,53, Terkos'ta yüzde 46,53, Sazlıdere'de yüzde 24,19, Alibey'de yüzde 54,37, Büyükçekmece'de yüzde 50,72, Ömerli'de yüzde 55,76, Darlık'ta yüzde 54,40, Elmalı'da yüzde 54,17, Kazandere'de yüzde 63,69 ve Pabuçdere'de yüzde 32,80.

Toplam hacim miktarının 419 metreküpü dolu

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 419 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 693 bin metreküp oldu.