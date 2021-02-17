Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İlk cemre cumartesi günü havaya düşecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Halk kültüründe baharın habercisi olarak kabul edilen cemre, cumartesi günü havaya düşecek.
Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.
Üç tane olan cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.
[[Grafik: Şeyma Özkaynak]]
Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor.
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