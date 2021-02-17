Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara Çevre Yolu'nda pikap ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Ankara Çevre Yolu Ayaş yol ayrımında ilerleyen Onur B. idaresindeki pikap, aynı istikamette seyreden Ercan K'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücü Onur B. ile aynı araçtaki B.A.D. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, B.A.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı Onur B, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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