Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Firari FETÖ’cü Nevşehir’de yakalandı
Nevşehir’de FETÖ’ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.T.’yi yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında saklanmış olduğu evde yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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