Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA, İHA
Esenyurt'ta yollar buz tuttu: 11 kişi kayan otomobili böyle durdurdu
Esenyurt'ta buzlanma nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Karlı yolda kayan bir aracı mahalleli önüne geçerek durdurdu.
İstanbul'da yoğun kar yağışının etkisini sürdürüyor. Esenyurt'ta kar yağışı sonrası birçok ana caddede buzlanma yaşandı. Buzlanma nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Balık Yolu Caddesi'nde bir otomobil kaymaya başladı. Kontrolden çıkan otomobili, 11 vatandaş önüne geçerek durdurmayı başardı.
Sürücüyü araçtan mahalleli çıkardı
Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde ise yokuş aşağı caddeye inen cip, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce çöp konteynerlerine ardından demir korkuluklara çarpan cip daha sonra parka girdi.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüyü, mahalleli araçtan çıkardı.
Etiketler: İstanbul
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