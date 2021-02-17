Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Nizip İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Adaklı Mahallesi'nde ikamet eden 17 kişinin COVID-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Mahalleye giriş ve çıkışlar durdurulurken jandarma ekipleri kontrol noktası oluşturdu.
Açıklamada, yüz yüze eğitimin yapıldığı mahallede eğitime ara verildiği belirtildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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