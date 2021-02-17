Nizip İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Adaklı Mahallesi'nde ikamet eden 17 kişinin COVID-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Mahalleye giriş ve çıkışlar durdurulurken jandarma ekipleri kontrol noktası oluşturdu.

Açıklamada, yüz yüze eğitimin yapıldığı mahallede eğitime ara verildiği belirtildi.

