Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı Başkale'de 142, Çaldıran'da 2 ve Gürpınar'da 1 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Kent merkezinde de etkili olan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, ana caddelerde ve kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışması yaptı.

Bitlis ve Muş'ta 24 köy yolu ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bitlis ve Muş'ta da 12'şer köy yolu ulaşıma kapandı.

Söz konusu illerde karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak ve Düzce'de 260 köy yolu kapandı

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle Alaplı'da 3, Ereğli'de 42, Kozlu'da 9, kent merkezinde 8, Çaycuma'da 22, Devrek'te 63, Gökçebey'de 17 ve Kilimli'de de 1 olmak üzere 165 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, 59 araçla kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de de etkili olan kar yağışı nedeniyle 278 köyden 207'sinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 52 iş makinesiyle sabahın erken saatlerinden itibaren başlattıkları çalışma ile 112 köyün yolunu ulaşıma açtı.

Ekiplerin, 95 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

