Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "gastronominin başkenti" Gaziantep'in mutfağına ait yöresel lezzetlerinin tescillenmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda küşleme kebabı, malhıtalı köftesi ve öz çorba için yapılan başvurular kabul edilerek, coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Üç lezzetin de tescil almasıyla Gaziantep, 40 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürüne sahip hale geldi.

