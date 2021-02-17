Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, kurumun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ilçede salgın sürecinde alınan tedbirlerin kurumların güçlü iş birliğiyle sahada başarılı şekilde uygulandığını belirtti.

Bek, ilçede dün itibarıyla vaka sayısının sıfırlandığını söyleyerek, "Yeni vakaların çıkmaması ve buna bağlı ölümlerin yaşanmaması için kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak pandemi sürecinin Türkiye genelinde hatta dünyada son bulacağı güne kadar mücadeleyi sürdürmenizi rica ediyorum” dedi.

